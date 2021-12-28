Сотрудники агентства Frontex собрали доказательства того, что литовские пограничники массово вытесняют мигрантов

Разворот мигрантов в Литве является нарушением международных законов и Европейской конвенции по правам человека. Об этом заявили специалисты агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники агентства собрали доказательства того, что литовские пограничники массово вытесняют мигрантов. Кроме того, они отметили неэффективность процедуры принятия заявок об убежище. Агентство рекомендует Литве изменить миграционную политику. Согласно новому проекту, Вильнюсу предложат не посылать мигрантов обратно, а везти их на КПП, где они смогут легально перейти границу и просить убежища.