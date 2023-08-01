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Сотрудники аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку

01 августа 2023 06:57
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Новости Испании. Сотрудники крупнейшего аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку. Ожидается, что это приведет к серьезным проблемам, так как стачка начнется в разгар летнего сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку-1

Протестующие обещают, что не будут выходить на работу по несколько часов пять дней в неделю. Этого достаточно, чтобы нарушить работу аэропорта и планы испанцев. Организаторы забастовки заявили, что руководство запрещает делать перерывы в работе, злоупотребляет своими полномочиями и оказывает давление на подчиненных.

# Забастовка # Фотофакт

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