Сотрудники аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку

Новости Испании. Сотрудники крупнейшего аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку. Ожидается, что это приведет к серьезным проблемам, так как стачка начнется в разгар летнего сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие обещают, что не будут выходить на работу по несколько часов пять дней в неделю. Этого достаточно, чтобы нарушить работу аэропорта и планы испанцев. Организаторы забастовки заявили, что руководство запрещает делать перерывы в работе, злоупотребляет своими полномочиями и оказывает давление на подчиненных.