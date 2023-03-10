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Сотни выдр и морских львов заболели птичьим гриппом в Перу

10 марта 2023 14:51
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Власти Перу ввели чрезвычайное положение из-за птичьего гриппа. С 2022 года от опасного вируса погибли уже больше 63 тысяч диких и домашних птиц, а накануне инфекцию выявили у сотен выдр и морских львов.

Сотни выдр и морских львов заболели птичьим гриппом в Перу-1

Заболевших животных обнаружили на пляжах департамента Лима. Режим ЧП будет действовать до конца года, поскольку есть опасение, что вирус может распространиться по всей стране.

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