Сотни выдр и морских львов заболели птичьим гриппом в Перу

Власти Перу ввели чрезвычайное положение из-за птичьего гриппа. С 2022 года от опасного вируса погибли уже больше 63 тысяч диких и домашних птиц, а накануне инфекцию выявили у сотен выдр и морских львов.
Власти Перу ввели чрезвычайное положение из-за птичьего гриппа. С 2022 года от опасного вируса погибли уже больше 63 тысяч диких и домашних птиц, а накануне инфекцию выявили у сотен выдр и морских львов.
Заболевших животных обнаружили на пляжах департамента Лима. Режим ЧП будет действовать до конца года, поскольку есть опасение, что вирус может распространиться по всей стране.
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