Сотни тысяч жителей в Греции устроили забастовку в связи с принятым антинародным бюджетом

Жизнь в Греции остановилась. И это сказано без преувеличения. В стране до сих пор практически не ходит общественный транспорт, прекращено паромное сообщение. Отменены поезда. Причиной коллапса стала общенациональная забастовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысяч жителей вышли на улицы городов, чтобы выразить возмущение принятым правительством антинародным бюджетом. Главный финансовый документ страны предполагает повышение налогов и сокращение госрасходов.

При этом на военные нужды власти намерены выделить более 20 миллиардов евро. К национальной акции протеста присоединились учителя, врачи, работники транспорта и моряки.