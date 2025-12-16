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Сотни тысяч жителей в Греции устроили забастовку в связи с принятым антинародным бюджетом

16 декабря 2025 17:51
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Жизнь в Греции остановилась. И это сказано без преувеличения. В стране до сих пор практически не ходит общественный транспорт, прекращено паромное сообщение. Отменены поезда. Причиной коллапса стала общенациональная забастовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысяч жителей вышли на улицы городов, чтобы выразить возмущение принятым правительством антинародным бюджетом. Главный финансовый документ страны предполагает повышение налогов и сокращение госрасходов. 

При этом на военные нужды власти намерены выделить более 20 миллиардов евро. К национальной акции протеста присоединились учителя, врачи, работники транспорта и моряки. 

Сотни тысяч жителей в Греции устроили забастовку в связи с принятым антинародным бюджетом-2

В то время как у многих греков нищенские зарплаты, правительство бросает десятки миллиардов евро в военную промышленность. Наши фермеры блокируют дороги, отстаивая свое право на достойную жизнь. Мы все вместе – аграрии, рабочие и молодежь – мы можем и должны помешать правительственной политике. 

Демонстранты также потребовали от правительства принять действенные меры, чтобы предотвратить падение уровня жизни, повысить уровень доходов и вернуть отмененную под давлением международных кредиторов 13-ю зарплату. Мирные марши и демонстрации прошли во всех городах Греции.

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