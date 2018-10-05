Сотни пострадавших: в ЮАР стокнулись два поезда

Новости ЮАР. В ЮАР недалеко от Йоханнесбурга стокнулись два поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате более 300 человек пострадали.
Новости ЮАР. В ЮАР недалеко от Йоханнесбурга стокнулись два поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате более 300 человек пострадали.
На данный момент известно, что состав, который следовал в Преторию, въехал во второй, стоявший на платформе. На месте происшествия работают десятки медиков и сотрудники экстренных служб.
Раненых пассажиров доставляют в больницы. Причины масштабной аварии пока неизвестны.