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Сотни пострадавших: в ЮАР стокнулись два поезда

05 октября 2018 10:51
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Новости ЮАР. В ЮАР недалеко от Йоханнесбурга стокнулись два поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате более 300 человек пострадали.

Сотни пострадавших: в ЮАР стокнулись два поезда-1

На данный момент известно, что состав, который следовал в Преторию, въехал во второй, стоявший на платформе. На месте происшествия работают десятки медиков и сотрудники экстренных служб.

Раненых пассажиров доставляют в больницы. Причины масштабной аварии пока неизвестны.

# Авария # Фотофакт

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