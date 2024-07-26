Сотни горожан вышли на улицы Парижа с призывом бойкотировать Олимпийские игры

Париж готовится к главному событию – открытию Олимпиады, к которой он так долго готовился. Торжественная церемония состоится вечером 26 июля. Но вот только насладиться проделанной работой организаторам постоянно мешают скандалы и многочисленные акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из них прошла в центре французской столицы. Сотни горожан вышли на площадь Республики с призывом бойкотировать Олимпийские игры. По мнению протестующих, они слишком дорого обходятся французам. Кроме многочисленных проблем и неудобств, они им ничего не дают. На проведение Игр потрачено девять миллиардов евро, но расплачиваться за них придется простым людям. Так как в Париже цены практически на все взлетели в несколько раз.

Олимпиада требует огромного количества средств только для того, чтобы похвастаться перед туристами. Им покажут «красивую» картинку. Но они не увидят самих парижан. Они не увидят городскую жизнь. Кроме того, нас заставляют работать в разы больше, но при этом платят как обычно.

Из-за высоких цен, перекрытых улиц, огромного количества так называемых зон безопасности и наплыва туристов из Парижа уже уехали более 30 тысяч горожан, чтобы дождаться окончания Игр, которые, по их словам, превратили их жизнь в ад.