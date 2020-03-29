Сотни детенышей тюленей гибнут в Прибалтике из-за погоды

О последствиях аномально теплой зимы. Сотни детенышей серых тюленей гибнут на берегах Балтийского моря. По оценке экспертов, весной-2020 может умереть половина бельков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О последствиях аномально теплой зимы. Сотни детенышей серых тюленей гибнут на берегах Балтийского моря. По оценке экспертов, весной-2020 может умереть половина бельков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В марте тюлени не смогли вывести потомство в естественных условиях.
Только за выходные зоозащитникам в Юрмале поступило около 200 звонков от жителей с просьбой спасти малышей. Но всех их невозможно отправить в Рижский зоопарк на реабилитацию.
Специалисты утверждают, что один такой тяжелый бесснежный год не окажет серьезного влияния на популяцию. Но если теплые зимы продолжатся, то уже через десятилетие тюлени могут просто исчезнуть.