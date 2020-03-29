Сотни детенышей тюленей гибнут в Прибалтике из-за погоды

О последствиях аномально теплой зимы. Сотни детенышей серых тюленей гибнут на берегах Балтийского моря. По оценке экспертов, весной-2020 может умереть половина бельков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В марте тюлени не смогли вывести потомство в естественных условиях.

Только за выходные зоозащитникам в Юрмале поступило около 200 звонков от жителей с просьбой спасти малышей. Но всех их невозможно отправить в Рижский зоопарк на реабилитацию.