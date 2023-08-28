Состояние экономики ФРГ вызывает опасение. Промышленность жалуется на падение спроса

Это самый низкий показатель по сравнению с прошлым годом. И по словам специалистов, он падает четвертый месяц подряд. И это касается почти всех отраслей экономики и сферы услуг. Промышленные предприятия жалуются на падение спроса на свою продукцию и резкое сокращение экспорта. В перспективе многим из них грозит закрытие, так как они получают все меньше и меньше заказов. Уныние царит и в розничной торговле. По сравнению с прошлым месяцем ситуация изменилась лишь в худшую сторону.