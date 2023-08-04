Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к Владимиру Зеленскому с призывом об объявлении перемирия, чтобы не допустить новых потерь в ходе контрнаступления, сообщает РИА Новости.

По словам Соскина, положение ВСУ на линии фронта сложное: нехватка личного состава, приходится призывать на передовую людей с улицы. При поддержке НАТО и западной техники Украина начала наступательную операцию, но потерпела неудачу, подразделения были оттеснены на исходные позиции.

В Москве не раз заявляли, что готовы к переговорам, но они на законодательном уровне запрещены киевским режимом. В Кремле подчеркивали, что ситуация в Украине может быть разрешена мирным путем с учетом территориальных изменений.