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Соскин призвал Зеленского остановить контрнаступление ВСУ из-за больших потерь

04 августа 2023 14:59
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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к Владимиру Зеленскому с призывом об объявлении перемирия, чтобы не допустить новых потерь в ходе контрнаступления, сообщает РИА Новости.

По словам Соскина, положение ВСУ на линии фронта сложное: нехватка личного состава, приходится призывать на передовую людей с улицы. При поддержке НАТО и западной техники Украина начала наступательную операцию, но потерпела неудачу, подразделения были оттеснены на исходные позиции. 

В Москве не раз заявляли, что готовы к переговорам, но они на законодательном уровне запрещены киевским режимом. В Кремле подчеркивали, что ситуация в Украине может быть разрешена мирным путем с учетом территориальных изменений.

# Международная политика

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