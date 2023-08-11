Бывший советник лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин опасается за дальнейшую судьбу Купянска в связи с отсутствием компетенции у президента страны Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

По его мнению, Купянск может постичь та же участь, что и Артемовск, а это грозит серьезными последствиями.

Как отмечает эксперт, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают ряд поражений, что дало российским войскам возможность перейти в наступление на Харьковском направлении. Из этого он делает вывод, что Зеленский не в силах обеспечить обороноспособность страны.

Недавно сообщалось, что на линии фронта под Купянском российские военные усилили свои позиции. По мнению начальника военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, до выхода к Купянску российским войскам осталось пройти совсем немного.

С начала июня текущего года Украина проводит контрнаступление на ряде направлений, включая Запорожье, юг Донецка и Артемовск, задействуя бригады, прошедшие подготовку по стандартам НАТО, и применяя западную военную технику. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что попытки врага продвинуть свои войска не принесли успеха и они оказались отброшены на исходные позиции.