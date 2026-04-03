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Сошли с рельсов 7 вагонов пассажирского поезда Челябинск – Москва

03 апреля 2026 09:34
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Сошли с рельсов 7 вагонов пассажирского поезда Челябинск – Москва-0

В Ульяновской области семь человек, в том числе один ребенок, пострадали при сходе поезда с рельсов. Об этом пишет РИА Новости.

По предварительным данным, серьезных травм нет. Инцидент произошел в пятницу утром в районе станции Бряндино. Семь вагонов поезда, следовавшего из Челябинска в Москву, сошли с рельсов. Погибших нет.

По факту инцидента возбуждено дело о нарушении правил безопасности.  На месте работают спасатели, медики и следственные органы. Для ликвидации последствий направлены восстановительные поезда и дополнительные вагоны для пассажиров. 

Прокуратура проводит проверку причин аварии.

Фото: pixabay

# ЧП

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