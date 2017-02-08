Соревнования по акробатике в аэротрубе прошли в Испании – видеофакт

Новости Испании. Необычные соревнования прошли в Испании. Состязания по танцам и акробатике в аэротрубе собрали 200 спортсменов со всего мира. У исполнителей сложных кульбитов нет страховки, зато адреналина – хоть отбавляй.

Основные медали турнира увезли домой чехи и бельгийцы. За таким экзотическим видом спорта наблюдали тысячи человек на арене, и миллионы – с экранов телевизоров. Организаторы надеются, что акробатика в аэротрубе станет олимпийской дисциплиной, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.