Сообщения о землетрясении поступают из Китая, Индонезии, снова трясет Эгейское море

Из разных регионов планеты поступают сообщения о сильных подземных толчках. Так, землетрясение произошло в китайской провинции Цзилинь. Эксперты говорят о пяти магнитудах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за этого было остановлено движение поездов.

Более сильные толчки зафиксировали в сейсмически-опасной зоне Индонезии – на острове Сулавеси. Информация о разрушениях уточняется.

А минувшим вечером снова встряхнуло Эгейское море. Катаклизмы уже били по этому региону – в пятницу ночью. Пострадали курортные зоны Греции и Турции – Бодрум, Мармарис и остров Кос. Жертвами подземной стихии тогда стали два человека, около 200 пострадали. Бедствие заставило многих туристов закончить отдых пораньше. Но некоторые до сих пор не могут вылететь домой.