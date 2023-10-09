Сообщение с угрозой взрыва самолёта временно парализовало работу аэропорта в Гамбурге

Новости Германии. Работа аэропорта Гамбурга сегодня, 9 октября, была временно парализована. Задержаны десятки рейсов, в зале ожидания скопились несколько сотен пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По тревоге были подняты все службы безопасности. Причиной послужило полученное сообщение с угрозой взрыва лайнера иранской авиакомпании, прибывшего из Тегерана. Самолет, на борту которого находились 16 членов экипажа и 198 пассажиров, был отбуксирован на запасную полосу, где его тщательно обыскали саперы. Как выяснилась, тревога была ложной. Аэропорт начинает работать в обычном режиме, но еще происходят задержки рейсов.