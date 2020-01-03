Солнцезащитные средства под запретом. Государство Палау первым в мире ввело запрет на их использование

Новости Палау. На пляж без крема: государство Палау в Тихом океане первым в мире ввело запрет на солнцезащитные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет не о самом способе профилактики ожогов, а о предотвращении попадания в окружающую среду ряда опасных веществ, которые входят в состав мазей и спреев. В стране при производстве косметики давно запрещено использовать химические соединения, которые наносят вред морской флоре и фауне. Однако многие путешественники привозят средства защиты от солнца с собой.