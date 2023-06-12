Новости Великобритании. Пока страны – участницы НАТО тратят миллионы долларов на учения, их военные вынуждены сводить концы с концами. Так, солдаты ВВС Великобритании больше не могут самостоятельно оплачивать свои счета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом некоторые даже не могут позволить себе отправиться домой с военной базы, чтобы увидеться с семьей. И чтобы хоть как-то справиться с высокой инфляцией и растущими расходами, многие стали обращаться в продовольственные банки за кредитами. А на некоторых авиабазах были созданы благотворительные центры для сбора пожертвований на продукты питания.