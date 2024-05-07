Солдат ВС США приехал во Владивосток и был арестован за кражу

Во Владивостоке был арестован гражданин Соединенных Штатов Америки по обвинению в краже (ст. 158 УК РФ). Об этом пишет ТАСС.

Первомайским районным судом 3 мая ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Служивший в Республике Корея старший сержант Гордон Блэк прибыл во Владивосток, где его обвиняют в краже.

Это случай не имеет отношения к политике или шпионажу. Информацию о задержанном предоставят позже. По словам пресс-секретаря армии США Синтии Смит, Государственный департамент Соединенных Штатов предоставляет консульскую поддержку арестованному военнослужащему, которого задержали 2 мая.