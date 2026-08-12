Сокращения социальных пособий затронут около 8 млн человек в Германии

Правительство Германии планирует сократить ряд социальных выплат – от этого могут пострадать около 8 миллионов немцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под сокращение попадут пособия по уходу, жилищные субсидии и детские выплаты. Отмена льгот для нуждающихся в уходе затронет порядка миллиона человек, а экономия на жилищных субсидиях должна составить свыше полутора миллиардов евро в год. Кроме того, срок выплат на ребенка намерены сократить на два месяца – эксперты считают, что это может снизить мотивацию молодых семей заводить детей.