Прямой эфир

Сокращения социальных пособий затронут около 8 млн человек в Германии

12 августа 2026 05:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Правительство Германии планирует сократить ряд социальных выплат – от этого могут пострадать около 8 миллионов немцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сокращения социальных пособий затронут около 8 млн человек в Германии-2

Под сокращение попадут пособия по уходу, жилищные субсидии и детские выплаты. Отмена льгот для нуждающихся в уходе затронет порядка миллиона человек, а экономия на жилищных субсидиях должна составить свыше полутора миллиардов евро в год. Кроме того, срок выплат на ребенка намерены сократить на два месяца – эксперты считают, что это может снизить мотивацию молодых семей заводить детей.

# Германия

Другие новости рубрики

Все новости
Андраш Бака избран новым президентом Венгрии
11 августа 2026 19:56

Андраш Бака избран новым президентом Венгрии

Латвия начала учения у границы с Беларусью якобы для борьбы с мигрантами
11 августа 2026 19:55

Латвия начала учения у границы с Беларусью якобы для борьбы с мигрантами

Под Варшавой брошены тысячи тонн ядовитых отходов
11 августа 2026 17:33

Под Варшавой брошены тысячи тонн ядовитых отходов