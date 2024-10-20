Сокращение бюджета вызвало протесты врачей и учителей в Сальвадоре

Они скандировали антиправительственные лозунги и размахивали плакатами, требуя от правительства выделять больше денег на общественные услуги. Рабочие жаловались на распределение властями государственных средств на различные проекты, которые не затрагивают социальную сферу.

Герсон Тобар, представитель профсоюза работников здравоохранения (Сальвадор):

Сегодня мы маршируем, весь рабочий класс, как сектор здравоохранения, так и сектор образования, потому что эта политика нарушает наши права, не только рабочих в целом, но и всего населения. Почему населения? Потому что людям нужна достойная медицинская помощь. Потому что налоги, которые платят граждане, должны возвращаться в форме высококачественных услуг, лекарств, того, что требует пациент.