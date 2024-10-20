Прямой эфир

Сокращение бюджета вызвало протесты врачей и учителей в Сальвадоре

20 октября 2024 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сотни медработников и учителей вышли на улицы Сан-Сальвадора, протестуя против сокращения бюджета на следующий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сокращение бюджета вызвало протесты врачей и учителей в Сальвадоре-2

Они скандировали антиправительственные лозунги и размахивали плакатами, требуя от правительства выделять больше денег на общественные услуги. Рабочие жаловались на распределение властями государственных средств на различные проекты, которые не затрагивают социальную сферу.

Сокращение бюджета вызвало протесты врачей и учителей в Сальвадоре-4

Герсон Тобар, представитель профсоюза работников здравоохранения (Сальвадор):
Сегодня мы маршируем, весь рабочий класс, как сектор здравоохранения, так и сектор образования, потому что эта политика нарушает наши права, не только рабочих в целом, но и всего населения. Почему населения? Потому что людям нужна достойная медицинская помощь. Потому что налоги, которые платят граждане, должны возвращаться в форме высококачественных услуг, лекарств, того, что требует пациент.

Сокращение бюджета вызвало протесты врачей и учителей в Сальвадоре-6

Как сообщается, ожидаемое снижение финансирования здравоохранения и образования включают заморозку выплаты поощрительной надбавки к зарплате и сокращение количества вакансий.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Земли в ночь на 21 октября смогут увидеть звездопад Ориониды
20 октября 2024 10:36

Жители Земли в ночь на 21 октября смогут увидеть звездопад Ориониды

В Молдове проходят президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС
20 октября 2024 10:18

В Молдове проходят президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС

Бумеранг бьёт по простым европейцам – к чему привела санкционная политика ЕС?
19 октября 2024 19:06

Бумеранг бьёт по простым европейцам – к чему привела санкционная политика ЕС?