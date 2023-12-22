Китайское издание Sohu полагает, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре сам попросит президент РФ Владимира Путина о проведении мирных переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

США, ввиду текущего конфликта Украины с Россией и войны в Израиле, могут прекратить поддержку Киева. Это подтверждается словами главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что страны Запада все чаще думают о переговорах с Россией о мире.

Как отмечает автор колонки, это можно расценить как «выстрел в спину» Зеленскому со стороны его союзников, в частности США.

В Кремле считают, что ситуация в Украине может стать мирной, если будут учтены новые реалии. Путин отметил, что для начала переговорного процесса необходимо упразднить указ о запрете на переговоры с РФ. Он также отметил, что Россия всегда была сторонницей мирного разрешения украинского конфликта.