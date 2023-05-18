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Sohu: Путин пресёк замысел Зеленского одним ударом ракеты «Кинжал» по Patriot

18 мая 2023 15:12
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Президент России Владимир Путин пресек замыслы украинского лидера Владимира Зеленского относительно применения западных зенитно-ракетных комплексов Patriot против РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Sohu.

В публикации отмечается, что к концу апреля Украина заполучила 1-ю партию американских ЗРК Patriot, что весьма осчастливило Зеленского, так как он собирался использовать их для ударов по России, а также с целью перехвата российских ракет.

Однако гиперзвуковая российская ракета «Кинжал» ликвидировала поступивший из США ЗРК. Авторы пишут, что таким образом со стороны России удар был нанесен и по Америке, которая передала Киеву комплекс. 

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о масштабном ударе по украинским военным позициям и складам с боеприпасами, оружием и оборудованием, завезенными из западных стран. В российском оборонном ведомстве отчитались и о  поражении гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot в Киеве.

# Оружие и боеприпасы # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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