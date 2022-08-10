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Сохнут реки, полыхают пожары и гибнут растения. Европа страдает от аномальной жары

10 августа 2022 11:31
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Последствия засухи в Европе окажутся гораздо сильнее, чем предполагалось еще месяц назад. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, которое был проведено по заказу Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сохнут реки, полыхают пожары и гибнут растения. Европа страдает от аномальной жары-1

Наиболее опасная ситуация сложилась на юге Франции, в Испании и Португалии. Там от жары и дефицита воды гибнут сотни гектаров посевов. Огромные убытки понесут виноделы, производители масла и животноводы.

Непоправимый ущерб наносят и полыхающие на континенте лесные пожары. Огонь уже уничтожил тысячи гектаров земли. До критических отметок упал уровень почти всех европейских рек, что затрудняет доставку товаров. В Европе водным транспортом перевозится сотни тысяч тонн грузов и миллионы туристов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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