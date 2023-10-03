Соцопрос: 80% поляков выступают за ограничение помощи Украине и её гражданам

Новости Польши. В Варшаве намерены ограничить помощь беженцам. Уже в следующем году вопрос о дополнительных льготах может быть закрыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О планах правительства сообщил пресс-секретарь польского кабмина. Отметим, сейчас на территории республики находятся не менее миллиона граждан Украины. Они пользуются рядом привилегий: право на работу, бесплатное медобслуживание, соцвыплаты и помощь в оплате жилья. Поляков это не устраивает. Согласно последним соцопросам, около 80 % жителей выступают за ограничение помощи Украине и ее гражданам.