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Соцопрос: 80% поляков выступают за ограничение помощи Украине и её гражданам

03 октября 2023 19:49
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Новости Польши. В Варшаве намерены ограничить помощь беженцам. Уже в следующем году вопрос о дополнительных льготах может быть закрыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соцопрос: 80% поляков выступают за ограничение помощи Украине и её гражданам-1

О планах правительства сообщил пресс-секретарь польского кабмина. Отметим, сейчас на территории республики находятся не менее миллиона граждан Украины. Они пользуются рядом привилегий: право на работу, бесплатное медобслуживание, соцвыплаты и помощь в оплате жилья. Поляков это не устраивает. Согласно последним соцопросам, около 80 % жителей выступают за ограничение помощи Украине и ее гражданам.

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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