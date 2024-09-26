Событие, которого ждали – Медведев об изменении ядерной доктрины РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что изменения в ядерной военной доктрине России, связанные с ответом на масштабный запуск и пересечение российской государственной границы воздушно-космическим оружием противника, должны дважды заставить задуматься всех врагов России. Об этом пишет РИА Новости.
Он заявил, что это «событием, которого ждали».
Ранее на совещании Совета безопасности президент России Владимир Путин выступил с предложением рассмотреть возможность обновления политики государства в области ядерного сдерживания.
Также Дмитрий Медведев отметил, что массированный запуск и переход границы воздушно-космическими средствами врага может послужить основанием для использования ядерного оружия. По его словам, изменение условий для применения ЯО может остудить рвение российских противников.