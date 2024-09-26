Событие, которого ждали – Медведев об изменении ядерной доктрины РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что изменения в ядерной военной доктрине России, связанные с ответом на масштабный запуск и пересечение российской государственной границы воздушно-космическим оружием противника, должны дважды заставить задуматься всех врагов России. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что это «событием, которого ждали».