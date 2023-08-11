Собянин: над Москвой был сбит беспилотник

В Москве система ПВО ликвидировала беспилотный летательный аппарат, совершавший попытку атаки на город, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Его обломки упали на Карамышевскую набережную, но в результате никто не пострадал. В Минобороны РФ заявили, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и рухнул в лесополосе. Очевидцами был засвидетельствован взрыв, в домах дрожали стекла, но существенных разрушений не было. На месте происшествия работают спасатели.