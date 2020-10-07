Собираться в группы не более 5 человек. В Берлине ужесточили карантинные меры

Власти приняли решение о закрытии магазинов, баров, ресторанов и клубов в ночное время. Также будет ограничено число посетителей частных мероприятий с 25 до 10 человек. А с 11 вечера до шести утра гражданам можно будет собираться в группы не более пяти человек, в том числе и на открытом воздухе.