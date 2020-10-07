Собираться в группы не более 5 человек. В Берлине ужесточили карантинные меры

Новости Германии. В Берлине вновь ужесточают карантинные меры на фоне роста числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Берлине вновь ужесточают карантинные меры на фоне роста числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти приняли решение о закрытии магазинов, баров, ресторанов и клубов в ночное время. Также будет ограничено число посетителей частных мероприятий с 25 до 10 человек. А с 11 вечера до шести утра гражданам можно будет собираться в группы не более пяти человек, в том числе и на открытом воздухе.
Новые правила вступят в силу с 10 октября и будут действовать до конца месяца.
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