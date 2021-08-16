Со зрителями или при пустых трибунах? Организаторы Паралимпиады анонсировали принятие важного решения

С поддержкой зрителей либо при пустых трибунах. 16 августа власти Токио примут важное решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы Паралимпийских игр рассмотрят вопрос о допуске зрителей на спортивные объекты. Ранее большая часть Олимпиады Токио-2020 прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Паралимпиада стартует 24 августа. Для участия в ней уже направилась часть белорусской делегации. В пяти видах спорта будут отстаивать честь страны 20 спортсменов.