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Со зрителями или при пустых трибунах? Организаторы Паралимпиады анонсировали принятие важного решения

16 августа 2021 06:32
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С поддержкой зрителей либо при пустых трибунах. 16 августа власти Токио примут важное решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со зрителями или при пустых трибунах? Организаторы Паралимпиады анонсировали принятие важного решения-1

Организаторы Паралимпийских игр рассмотрят вопрос о допуске зрителей на спортивные объекты. Ранее большая часть Олимпиады Токио-2020 прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Паралимпиада стартует 24 августа. Для участия в ней уже направилась часть белорусской делегации. В пяти видах спорта будут отстаивать честь страны 20 спортсменов.

# Паралимпийские игры # Фотофакт

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