Сносить памятники советским воинам в Латвии теперь можно безнаказанно?

Новости Латвии. В Латвии решили изменить законодательство для того, чтобы безнаказанно сносить памятники советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что парламент примет соответствующие поправки уже на этой неделе.

Речь идет о законе, отменяющем соглашение с Россией об охране воинских мемориалов на территории республики. По этому договору, заключенному в 1994 году, латвийская сторона обязана обеспечить уход, благоустройство и их сохранность. Но участившийся снос памятников воинам Красной Армии прямо противоречит этому документу. Депутаты Сейма решили уничтожить это юридическое препятствие. И если новый закон будет принят, что ни у кого не вызывает сомнения, то у властей на местах появится право самостоятельно принимать решение об уничтожении воинских мемориалов.