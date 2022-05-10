Прямой эфир

Сносить памятники советским воинам в Латвии теперь можно безнаказанно?

10 мая 2022 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. В Латвии решили изменить законодательство для того, чтобы безнаказанно сносить памятники советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что парламент примет соответствующие поправки уже на этой неделе.

Сносить памятники советским воинам в Латвии теперь можно безнаказанно?-1

Речь идет о законе, отменяющем соглашение с Россией об охране воинских мемориалов на территории республики. По этому договору, заключенному в 1994 году, латвийская сторона обязана обеспечить уход, благоустройство и их сохранность. Но участившийся снос памятников воинам Красной Армии прямо противоречит этому документу. Депутаты Сейма решили уничтожить это юридическое препятствие. И если новый закон будет принят, что ни у кого не вызывает сомнения, то у властей на местах появится право самостоятельно принимать решение об уничтожении воинских мемориалов.

Вот наглядный пример отношения Риги к исторической памяти – власти бульдозерами убрали цветы с памятников советских воинам.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Размером в 4 футбольных поля. Где строят крупнейшую в Европе плавучую солнечную электростанцию?
10 мая 2022 09:37

Размером в 4 футбольных поля. Где строят крупнейшую в Европе плавучую солнечную электростанцию?

Трагедия в университете Боливии. Неизвестный бросил гранату со слезоточивым газом в толпу студентов
10 мая 2022 09:20

Трагедия в университете Боливии. Неизвестный бросил гранату со слезоточивым газом в толпу студентов

Гибелью 7 человек завершились антиправительственные протесты на Шри-Ланке
10 мая 2022 09:13

Гибелью 7 человек завершились антиправительственные протесты на Шри-Ланке