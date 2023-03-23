Снимите санкции с белорусских удобрений! Почему призыв генсека ООН не устроил Литву?

Остановите мировой голод и снимите санкции с белорусских удобрений. С таким посланием в Брюссель приехал генсек ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, в ответ он получил клеймо пропагандиста. Литву совершенно не устроила речь политика.

По словам Гутерриша, санкции в отношении белорусских удобрений напрямую повлияли на продовольственную безопасность в мире. Ведь наша страна обеспечивала практически 20 % мирового спроса и была важным поставщиком для многих развивающихся стран. Только государства Западной Африки импортировали почти половину необходимого им калия у нас. А после введения санкций Африканский континент погрузился в полномасштабный продовольственный кризис.