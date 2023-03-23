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Снимите санкции с белорусских удобрений! Почему призыв генсека ООН не устроил Литву?

23 марта 2023 20:31
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Остановите мировой голод и снимите санкции с белорусских удобрений. С таким посланием в Брюссель приехал генсек ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, в ответ он получил клеймо пропагандиста. Литву совершенно не устроила речь политика.

По словам Гутерриша, санкции в отношении белорусских удобрений напрямую повлияли на продовольственную безопасность в мире. Ведь наша страна обеспечивала практически 20 % мирового спроса и была важным поставщиком для многих развивающихся стран. Только государства Западной Африки импортировали почти половину необходимого им калия у нас. А после введения санкций Африканский континент погрузился в полномасштабный продовольственный кризис.

Снимите санкции с белорусских удобрений! Почему призыв генсека ООН не устроил Литву?-1

В ответ на это литовский Сейм выпустил заявление, в котором обвинил Гутерриша в преувеличении и пропаганде. Стоит отметить, на протяжении последних двух лет европейские дипломаты не раз вели переговоры об исключении наших удобрений из санкционного списка. Однако каждый раз диалог заходил в тупик из-за позиции Литвы, которую поддерживают другие страны Балтии, а также Польша.

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# Международная политика # Фотофакт

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