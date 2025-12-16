Снежный шторм в Японии оставил без электричества около 20 тыс. домов

Снежный шторм на севере Японии. В регионе – сильные метели и ураганный ветер скоростью до 100 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без электричества остались почти 20 тысяч домов. Отменено около 100 авиарейсов, 80 поездов не вышли на маршруты. В некоторых районах за несколько часов выпало более 70 сантиметров осадков. Синоптики предупредили о высоком риске сильного землетрясения на севере страны.