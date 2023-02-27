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Снежная буря парализовала движение в Хорватии

27 февраля 2023 14:23
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Новости Хорватии. Мощная снежная буря парализовала движение во всех прибрежных районах Хорватии. Сильный снегопад сопровождался ураганным ветром, скорость которого достигала 150 км/ч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежная буря парализовала движение в Хорватии-1

В считаные минуты все автотрассы оказались под толстым слоем снега. Заблокированными оказались более 100 машин, которые буря застала в пути. В операции по спасению находящихся в них людей принимают участие сотрудники горноспасательной службы Хорватии. В четырех городах организованы санитарные пункты, где люди могут обогреться и в случае необходимости получить медицинскую помощь.

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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