Снежная буря парализовала движение в Хорватии

Новости Хорватии. Мощная снежная буря парализовала движение во всех прибрежных районах Хорватии. Сильный снегопад сопровождался ураганным ветром, скорость которого достигала 150 км/ч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В считаные минуты все автотрассы оказались под толстым слоем снега. Заблокированными оказались более 100 машин, которые буря застала в пути. В операции по спасению находящихся в них людей принимают участие сотрудники горноспасательной службы Хорватии. В четырех городах организованы санитарные пункты, где люди могут обогреться и в случае необходимости получить медицинскую помощь.