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Снегопады в России: авиарейсы между Шереметьево и Минском отменены на 10 и 11 ноября

10 ноября 2016 17:45
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Новости России. Циклон переместился в центральную часть России. Движение на улицах крупных городов практически парализовано.

Москву то засыпает снегом, то заливает ледяным дождем.

Коммунальщики, хотя и переведены на круглосуточный режим работы, всё равно не смогли исправить ситуацию вплоть до самого обеда. На усиленный режим работы переведены и аэропорты российской столицы. Техника не справляется с очисткой полос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки рейсов задержаны, около 100 – и вовсе отменены.

«Аэрофлот» объявил о том, что

из Шереметьево в Минск и обратно самолёты не будут летать ни 10, ни 11 ноября.

# Погода

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