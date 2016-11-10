Снегопады в России: авиарейсы между Шереметьево и Минском отменены на 10 и 11 ноября

Новости России. Циклон переместился в центральную часть России. Движение на улицах крупных городов практически парализовано.
Москву то засыпает снегом, то заливает ледяным дождем.
Коммунальщики, хотя и переведены на круглосуточный режим работы, всё равно не смогли исправить ситуацию вплоть до самого обеда. На усиленный режим работы переведены и аэропорты российской столицы. Техника не справляется с очисткой полос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки рейсов задержаны, около 100 – и вовсе отменены.
«Аэрофлот» объявил о том, что
из Шереметьево в Минск и обратно самолёты не будут летать ни 10, ни 11 ноября.