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Снегопады в Чили привели к жертвам в столице, обледенению дорог и отключению электричества

16 июля 2017 10:31
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Новости Чили. Снегопады обрушились на чилийскую столицу Сантьяго. Дороги мгновенно стали скользкими как лед. Неготовые к такому испытанию автомобили скользили как на катке. Есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопады в Чили привели к жертвам в столице, обледенению дорог и отключению электричества-1

Серьезно затруднено движение общественного транспорта. Кроме того, стихия привела к повреждению линий электропередачи. Без света остались 250 тысяч потребителей. При устранении неполадок пострадали несколько рабочих. Из-за непогоды пришлось отменить футбольные матчи.

# Снегопады

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