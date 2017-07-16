Снегопады в Чили привели к жертвам в столице, обледенению дорог и отключению электричества

Новости Чили. Снегопады обрушились на чилийскую столицу Сантьяго. Дороги мгновенно стали скользкими как лед. Неготовые к такому испытанию автомобили скользили как на катке. Есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.