Снегопады в Чили привели к жертвам в столице, обледенению дорог и отключению электричества

Новости Чили. Снегопады обрушились на чилийскую столицу Сантьяго. Дороги мгновенно стали скользкими как лед. Неготовые к такому испытанию автомобили скользили как на катке. Есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. Снегопады обрушились на чилийскую столицу Сантьяго. Дороги мгновенно стали скользкими как лед. Неготовые к такому испытанию автомобили скользили как на катке. Есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Серьезно затруднено движение общественного транспорта. Кроме того, стихия привела к повреждению линий электропередачи. Без света остались 250 тысяч потребителей. При устранении неполадок пострадали несколько рабочих. Из-за непогоды пришлось отменить футбольные матчи.