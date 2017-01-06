Прямой эфир

Снегопады и холода атаковали Европу: сугробы в метр высотой, температура ниже минус 20

06 января 2017 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зима дает о себе знать и в Европе. Холода атаковали как север, так и юг. В Финляндии обещают минус 40 на большей части страны. А на привычные к теплым зимам Боснию и Болгарию обрушились снежные бури: здесь сугробы достигают метровой высоты. Сопровождаются метели небывалыми для этих мест морозами далеко за минус 20.

Города Центральной Италии тоже замело: полуразрушенный августовским землетрясением Аматриче снова потребовалась помощь чрезвычайных служб, которые сквозь заносы прокладывали сюда пути для грузовиков с продовольствием.

Белорусские дальнобойщики, которые сейчас находятся вдали от дома, чудом избегают снежного плена. Европейские дороги местами далеки от идеальных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Холдеев, водитель (Беларусь):
Дорожные условия были очень плохие, особенно начиная от начала Словакии. Было очень ужасно. Обочины были в снегу. И если две фуры, чтобы разминуться, одна останавливалась и пропускала. Сейчас в Братиславе снег, сегодня холодно, люди закутанные ходят.

# Снегопады

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт: школьники и воспитанники детских садов в Германии выходят на уборку киндер-сюрпризов
06 января 2017 17:05

Видеофакт: школьники и воспитанники детских садов в Германии выходят на уборку киндер-сюрпризов

Тысячи киндер-сюрпризов выбросило на берег немецкого острова Лангеог
06 января 2017 13:13

Тысячи киндер-сюрпризов выбросило на берег немецкого острова Лангеог

В Софии выпало 50 см снега: техника не справляется с расчисткой улиц
06 января 2017 10:31

В Софии выпало 50 см снега: техника не справляется с расчисткой улиц