Снегопады и холода атаковали Европу: сугробы в метр высотой, температура ниже минус 20

Зима дает о себе знать и в Европе. Холода атаковали как север, так и юг. В Финляндии обещают минус 40 на большей части страны. А на привычные к теплым зимам Боснию и Болгарию обрушились снежные бури: здесь сугробы достигают метровой высоты. Сопровождаются метели небывалыми для этих мест морозами далеко за минус 20.

Города Центральной Италии тоже замело: полуразрушенный августовским землетрясением Аматриче снова потребовалась помощь чрезвычайных служб, которые сквозь заносы прокладывали сюда пути для грузовиков с продовольствием.

Белорусские дальнобойщики, которые сейчас находятся вдали от дома, чудом избегают снежного плена. Европейские дороги местами далеки от идеальных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Холдеев, водитель (Беларусь):

Дорожные условия были очень плохие, особенно начиная от начала Словакии. Было очень ужасно. Обочины были в снегу. И если две фуры, чтобы разминуться, одна останавливалась и пропускала. Сейчас в Братиславе снег, сегодня холодно, люди закутанные ходят.