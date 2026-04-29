СМИ: Великобританию ожидает дефицит продуктов питания

Великобритания не сможет обеспечить внутренний рынок. Британцам нужно готовиться к тому, что полки в магазинах начнут пустеть, а стоимость продуктов и товаров повседневного спроса сделают их труднодоступными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким тревожным предупреждением выступили местные СМИ, ссылаясь на данные экспертов.

По их мнению, в условиях, когда мировая цепочка поставок продовольствия нарушена из-за ближневосточного конфликта, покупателей ждет дефицит и повышение цен в супермаркетах. Эксперты говорят, что картофель, огурцы, помидоры и перец, а также фрукты – уже значительно подорожали.

Кристофер Эллиотт, профессор, директор Института глобальной безопасности пищевых продуктов:

Во многих частях мира сейчас существует реальная и серьезная обеспокоенность по поводу последствий ближневосточного конфликта с точки зрения цен, затрат и доступности продуктов питания. Британия не исключение. По самым оптимистичным прогнозам, к концу этого года продовольственная инфляция достигнет 10 %, что очень сильно пугает многих потребителей.

Закрытие Ормузского пролива ударило по британским фермерам, приведя к росту цен на удобрения и топливо. Многие аграрии решили вовсе не сажать урожай в 2026 году, поскольку не рассчитывают вернуть вложенные средства. СМИ пишут, что британцы также могут столкнуться с дефицитом или значительным ростом цен на мясные продукты. Это произойдет из-за нехватки углекислого газа, который используется в упаковке курицы и говядины для продления срока их хранения.