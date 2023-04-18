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СМИ: Великобритания выделит на поддержку Украины 8 млрд долларов

18 апреля 2023 19:09
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Любой ценой: Британия залезла в запасы на черный день, чтобы помочь Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местный МИД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: Великобритания выделит на поддержку Украины 8 млрд долларов-1

По информации издания, правительство Королевства подвергается сильному давлению со стороны Украины и других стран, которые буквально требуют увеличить военную помощь Киеву. Вот только запасы Лондона подходят к концу. Не раз страна уже обращалась к резервным фондам. И снова без них не обойтись – пришлось залезть в сокровенные запасы, пишет британская газета. В общей сложности Лондон планирует выделить на поддержку Киева более 8 миллиардов долларов. Как бы после этого черный день не настал в самом Королевстве.

# Международная политика # Фотофакт

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