Любой ценой: Британия залезла в запасы на черный день, чтобы помочь Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местный МИД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации издания, правительство Королевства подвергается сильному давлению со стороны Украины и других стран, которые буквально требуют увеличить военную помощь Киеву. Вот только запасы Лондона подходят к концу. Не раз страна уже обращалась к резервным фондам. И снова без них не обойтись – пришлось залезть в сокровенные запасы, пишет британская газета. В общей сложности Лондон планирует выделить на поддержку Киева более 8 миллиардов долларов. Как бы после этого черный день не настал в самом Королевстве.