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СМИ: в Польше начался дефицит антибиотиков и лекарств для диабетиков

17 октября 2022 10:06
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Новости Польши. В Польше начался дефицит лекарств. Об этом пишут местные СМИ. Проблемы возникли в первую очередь с антибиотиками, средствами для диабетиков и психотропными препаратами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: в Польше начался дефицит антибиотиков и лекарств для диабетиков-1

Врачи жалуются на растущее число пациентов, которые возвращаются к ним с просьбой назначить другое лечение, потому что не могут купить прописанные лекарства. Серьезность ситуации подтвердили и в союзе аптекарей. Надежды на то, что она скоро изменится, нет, так как в Министерстве здравоохранения проблемы не видят. Там считают, что дефицит отдельных лекарственных препаратов возникает только на местном уровне. А в аптеках в случае необходимости всегда можно найти аналоги необходимых лекарств.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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