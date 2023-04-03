СМИ: украинская пшеница «затопила» Восточную Европу

Европейские фермеры жалуются на убытки из-за украинского зерна. Свои претензии уже высказали аграрии Польши, Румынии и Болгарии. Они недовольны близкой к нулю рентабельностью, которую сопровождают подорожание удобрений и топлива, нехватка оборотных средств на проведение посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди требуют отправить зерно на международный рынок и не подрывать местное производство. Но вместо этого украинская пшеница оседает внутри стран ЕС, пока их собственные запасы гниют на складах. Тема не раз становилась центральной в материалах местных журналистов. Так, французская газета Le Figaro пишет, что украинская пшеница «затопила» Восточную Европу.