Прямой эфир

СМИ: украинская пшеница «затопила» Восточную Европу

03 апреля 2023 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейские фермеры жалуются на убытки из-за украинского зерна. Свои претензии уже высказали аграрии Польши, Румынии и Болгарии. Они недовольны близкой к нулю рентабельностью, которую сопровождают подорожание удобрений и топлива, нехватка оборотных средств на проведение посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: украинская пшеница «затопила» Восточную Европу-1

Люди требуют отправить зерно на международный рынок и не подрывать местное производство. Но вместо этого украинская пшеница оседает внутри стран ЕС, пока их собственные запасы гниют на складах. Тема не раз становилась центральной в материалах местных журналистов. Так, французская газета Le Figaro пишет, что украинская пшеница «затопила» Восточную Европу.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эрдоган заявил, что для американского посла в Анкаре его двери закрыты
03 апреля 2023 06:48

Эрдоган заявил, что для американского посла в Анкаре его двери закрыты

Багдад накрыла песчаная буря. Пострадали сотни человек
03 апреля 2023 06:18

Багдад накрыла песчаная буря. Пострадали сотни человек

Цены на продукты в Польше продолжают расти
03 апреля 2023 06:11

Цены на продукты в Польше продолжают расти