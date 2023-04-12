Прямой эфир

СМИ: США могут ввести санкции против Будапешта за отказ следовать политике Запада

12 апреля 2023 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США могут ввести санкции против Будапешта за отказ следовать по указке Запада. Об этом сообщает крупное венгерское издание. Так, за самостоятельные решения, которые принимает страна во внешней и внутренней политике, Вашингтон решил наказать правительство и ряд высокопоставленных чиновников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным издания, США хотят ввести санкции против Венгрии за то, что она не спешит разрывать все связи с Россией и присоединиться к странам, которые поддерживают украинский конфликт.

СМИ: США могут ввести санкции против Будапешта за отказ следовать политике Запада-1

Впрочем, досталось не только венгерским властям. Сегодня нападкам со стороны Соединенных Штатов подвергается и французский лидер Эммануэль Макрон за то, что стремится к самостоятельности Европы. Получается, что с одной стороны Вашингтон заявляет, что считает страны ЕС своими союзниками, с другой – ведет себя как колониалист.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Киев перенёс наступательную операцию из-за нехватки боеприпасов и погоды
12 апреля 2023 12:53

Киев перенёс наступательную операцию из-за нехватки боеприпасов и погоды

В Белгородской области под обстрел ВСУ попала свиноферма, погибли 178 животных
12 апреля 2023 11:50

В Белгородской области под обстрел ВСУ попала свиноферма, погибли 178 животных

Хотели провести медосмотр. В зоопарке Перу 16 человек пытались поймать острорылых крокодилов
12 апреля 2023 09:15

Хотели провести медосмотр. В зоопарке Перу 16 человек пытались поймать острорылых крокодилов