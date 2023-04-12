СМИ: США могут ввести санкции против Будапешта за отказ следовать политике Запада

США могут ввести санкции против Будапешта за отказ следовать по указке Запада. Об этом сообщает крупное венгерское издание. Так, за самостоятельные решения, которые принимает страна во внешней и внутренней политике, Вашингтон решил наказать правительство и ряд высокопоставленных чиновников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным издания, США хотят ввести санкции против Венгрии за то, что она не спешит разрывать все связи с Россией и присоединиться к странам, которые поддерживают украинский конфликт.