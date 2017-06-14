СМИ сравнивают пожар в высотке британской столицы с Великим лондонским пожаром ХVII века

Новости Великобритании. Жертвами крупного пожара в высотке на западе Лондона стали 6 человек. Более полусотни людей пострадали. Все они госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты продолжается поисково-спасательная операция, но доступ возможен не на все этажи здания – пламя никак не удается потушить. Напомним, пожар вспыхнул в 27-этажном жилом доме посреди ночи. С огнем сражаются две сотни пожарных. Задействованы десятки единиц спецтехники. «Люди начали появляться в окнах, отчаянно стуча. Окна были слегка приоткрыты, та женщина жестом намекала, что она собирается бросить своего ребенка»: очевидец о трагедии (читать далее). Огонь охватил 27-этажное здание за каких-то 15 минут! Жильцы говорят, что недавно здесь сделали ремонт, стены и потолки, да буквально все отделали пластиком. Пожар, вспыхнувший на втором этаже, поглощал такой синтетический ужин с убийственной скоростью, превратив здание в горящий факел.

Очевидец:

Я слышала, как люди звали на помощь где-то в районе 20-го этажа, может с 19-го, они махали фонарем, чтобы привлечь внимание. Я не знаю, что с ними случилось, спаслись они или нет. Это был жуткий пожар, за всю свою жизнь такого не видела. Ночь. Трагедия застала большинство людей спящими в своих постелях. Полицейские постарались оповестить все 120 квартир. Но не везде им открыли двери.

Очевидец:

Я подбежал к входной двери, посмотрел в глазок – везде дым, слышны крики. Открыл дверь, а там соседи бегут вниз по лестнице и кричат: «Там огонь, огонь!» Они собирались выбраться из дома. Я побежал обратно, схватил маленькую дочку, набросил на нее халат – все, что было под рукой в тот момент. И выбежал из дома. Затем – уже на улице – поднял глаза. Все было в огне! Это был абсолютный кошмар. Это было похоже на фильм ужасов. Ужас начался потом. Когда тем, кому огонь отрезал путь к спасению, пришлось взывать о помощи и вить веревки из простыней. Кто-то выпрыгивал из окон, спасаясь от адского пламени, кто-то пытался выбросить детей на растянутые покрывала. В здании в момент ЧП могло находиться до 600 человек. Пострадали более 50. Некоторые пропали без вести. Очевидец:

Мне сказали идти в госпиталь и искать человека там, но пока я ничего нового не узнала. Простите, не хочу об этом говорить. Полицейские оттесняют жильцов от здания, опасаясь, что оно может обрушиться. Эвакуированных людей размещают в ближайшем христианском центре. Причины ЧП пока не называются. Однако жильцы высотки давно жаловались на перебои с электричеством. Проводка в доме была в плохом состоянии. Оборудование для пожаротушения не проверялось около четырех лет.