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СМИ: Путин расколол Европу, обострив разногласия внутри западного альянса

17 августа 2023 15:21
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Европа предпочла Украине торговые отношения с Российской Федерацией. Нежелание их разрывать приводит к расколу и помогает России: санкции имеют обратный эффект для стран Европы и Штатов. Об этом пишет издание The Telegraph, информирует РИА Новости.

Большая часть европейских компаний, которые работали в Российской Федерации еще до начала СВО, продолжили свое присутствие в этой стране, отмечается в публикации. А такая ситуация усугубляет разногласия внутри западного союза и благоприятно отражается на РФ: международные санкции против России перестают работать. Западное санкционное давление обернулось для Европы и Америки катастрофическим ростом цен на электричество, топливо, продукты, пишет The Telegraph.

Авторы статьи также обращают внимание, что значительная часть европейской элиты вместо помощи киевскому режиму больше заинтересована в выстраивании торговых отношений с Москвой.

# Международная политика

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