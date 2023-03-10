СМИ назвали грядущие выборы в Турции «самым большим испытанием» для Эрдогана за последние 20 лет

Новости Турции. Реджеп Эрдоган назначил дату президентских выборов в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тот же день состоятся и парламентские выборы.

Как показывают опросы общественного мнения, главным конкурентом действующего президента станет глава Республиканской народной партии. Его кандидатуру выдвинул оппозиционный блок Турции. Ключевым фактором итоговых результатов станет ликвидация последствий разрушительных землетрясений. А точнее то, как с этим справится нынешняя власть.