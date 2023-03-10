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СМИ назвали грядущие выборы в Турции «самым большим испытанием» для Эрдогана за последние 20 лет

10 марта 2023 20:14
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Новости Турции. Реджеп Эрдоган назначил дату президентских выборов в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тот же день состоятся и парламентские выборы.  

СМИ назвали грядущие выборы в Турции «самым большим испытанием» для Эрдогана за последние 20 лет-1

Как показывают опросы общественного мнения, главным конкурентом действующего президента станет глава Республиканской народной партии. Его кандидатуру выдвинул оппозиционный блок Турции. Ключевым фактором итоговых результатов станет ликвидация последствий разрушительных землетрясений. А точнее то, как с этим справится нынешняя власть.  

СМИ назвали грядущие выборы в Турции «самым большим испытанием» для Эрдогана за последние 20 лет-4

По этой причине западные СМИ уже назвали грядущие выборы «самым большим испытанием» для Эрдогана за последние 20 лет.  

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# Выборы # Реджеп Тайип Эрдоган # Новости Турции # Фотофакт

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