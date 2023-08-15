СМИ: мощный уровень высокотехнологичной обороны РФ в зоне СВО поразил Запад

Запад не был готов в тому, что оборонительная тактика армии России в зоне СВО будет столько продуманной и высокотехнологичной. Об этом написал обозреватель АВС Мик Райан, приводит его слова РИА Новости.

Автор отмечает, что новейшие разработки РФ стали помехой для контрнаступления ВСУ. Российская армия имеет очень сильную систему наблюдения за полем боя, а также цифровое управление огневой поддержкой, говорится в публикации.

С цифровыми системами управления боевыми действиями новейшего поколения у РФ синхронизированы ракеты большой дальности, артиллерия, ударные вертолеты, средства РЭБ. ВСУ в этом плане сильно уступают, а украинские подразделения, которые готовятся к прорыву, могут быть легко обнаружены российской стороной, пишет Райан.

Обозреватель также сообщает, что такая тактика и подготовка российской стороны стала полной неожиданностью для Североатлантического альянса.