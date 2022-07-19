СМИ: из-за бездарных действий властей странам ЕС грозит «мегакризис»

Автор материала утверждает, что все предложения чиновников говорят о трусости и отчаянии. А некоторые и вовсе отказываются признавать приближение экономической катастрофы, продолжая принимать санкции против России. Хотя о рисках и побочных эффектах ограничений неоднократно предупреждали и экономисты, и многочисленные эксперты. Но в угоду своим политическим амбициям еврочиновники, похоже, не собираются отступать от выбранного курса. По мнению политологов, в ближайшее время Европу ждут еще более тяжелые времена. Помимо критического дефицита энергоносителей, это зашкаливающий рост цен на топливо и продукты питания.