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СМИ: из-за бездарных действий властей странам ЕС грозит «мегакризис»

19 июля 2022 08:18
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Немецкие СМИ объяснили приближение Евросоюза к «мегакризису». Как пишет журнал «ТелеПолис», причиной сложившейся ситуации стала бездарная политика, которую проводят страны ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: из-за бездарных действий властей странам ЕС грозит «мегакризис»-1

Автор материала утверждает, что все предложения чиновников говорят о трусости и отчаянии. А некоторые и вовсе отказываются признавать приближение экономической катастрофы, продолжая принимать санкции против России. Хотя о рисках и побочных эффектах ограничений неоднократно предупреждали и экономисты, и многочисленные эксперты. Но в угоду своим политическим амбициям еврочиновники, похоже, не собираются отступать от выбранного курса. По мнению политологов, в ближайшее время Европу ждут еще более тяжелые времена. Помимо критического дефицита энергоносителей, это зашкаливающий рост цен на топливо и продукты питания.

# Экономический кризис # Фотофакт

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