СМИ: ХАМАС отверг американский план по перемирию в Газе

В документе, который ранее успел одобрить Совет Безопасности ООН, предлагалось три этапа на пути к миру. А именно прекращение огня на 6 недель, освобождение заложников, полный вывод израильских войск и послевоенное восстановление анклава. Однако, как сообщают СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника, Израиль получил ответ от руководства движения, которое он расценил как отказ от сделки. ХАМАС не согласился с предложением отпустить захваченных израильтян и продублировал свои давние требования, которые не были учтены предложенным планом. Речь о немедленном и окончательном прекращении огня, выводе войск и освобождении из израильских тюрем всех палестинцев.