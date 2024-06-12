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СМИ: ХАМАС отверг американский план по перемирию в Газе

12 июня 2024 10:37
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ХАМАС отклонил американский план по перемирию в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: ХАМАС отверг американский план по перемирию в Газе-1

В документе, который ранее успел одобрить Совет Безопасности ООН, предлагалось три этапа на пути к миру. А именно прекращение огня на 6 недель, освобождение заложников, полный вывод израильских войск и послевоенное восстановление анклава. Однако, как сообщают СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника, Израиль получил ответ от руководства движения, которое он расценил как отказ от сделки. ХАМАС не согласился с предложением отпустить захваченных израильтян и продублировал свои давние требования, которые не были учтены предложенным планом. Речь о немедленном и окончательном прекращении огня, выводе войск и освобождении из израильских тюрем всех палестинцев.

# Международная политика

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