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СМИ Германии: миграционный кризис обошелся стране в 21,5 млрд евро

27 января 2017 06:39
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Новости Германии. Немецкие СМИ подсчитали, во что обошелся Федеративной Республике миграционный кризис. Самая грубая оценка дает цифру в 21,5 миллиард евро. В 2016 году за убежищем официально обратились 280 тысяч человек. Эти данные, впрочем, не вполне точно отражают масштабы кризиса: десятки тысяч беженцев прибыли в страну нелегально, а учет их был поставлен из рук вон плохо.

На борьбу с причинами массового переселения людей в Европу немцы потратили 7 миллиардов. Остальные 14 израсходованы на размещение, организацию учета и прокорма мигрантов. В эти 20 с лишним миллиардов не включены расходы собственно граждан Германии, которые охотно занимались благотворительностью по отношению к переселенцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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