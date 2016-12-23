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СМИ Англии: в одном только Берлине на контроле 550 опасных экстремистов

23 декабря 2016 05:49
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Новости Германии. Английские газеты подсчитали количество потенциальных террористов, проживающих в Германии. По данным британских спецслужб, сообщает «Дейли Мейл», в одном только Берлине на контроле 550 опасных экстремистов. Всего же подобных лиц в Федеративной республике никак не менее 7 тысяч.

Бывший глава Ми-6 уверен, что контролировать активность такого количества подозреваемых совершенно невозможно. Потому тунисец Анис, которого подозревают в совершении берлинского теракта, и смог совершить преступление. Он уже отсидел 4 года в Италии за поджог и при этом имел контакты с исламистами. Однако немецкая полиция недоглядела. Он лишил жизни 13 человек. С учетом поляка, убитого террористом при захвате грузовика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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