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Смертник устроил взрыв в чайной лавке недалеко от штаб-квартиры национальной разведки Сомали

20 августа 2021 08:50
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Новости Сомали. Пять человек погибли, несколько пострадали при взрыве, который устроил террорист-смертник в чайной лавке в столице страны Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертник устроил взрыв в чайной лавке недалеко от штаб-квартиры национальной разведки Сомали-1

Поскольку трагедия произошла недалеко от штаб-квартиры национальной разведки, полиция выясняет, кто был мишенью террориста – мирные жители или сотрудники госбезопасности.

Смертник устроил взрыв в чайной лавке недалеко от штаб-квартиры национальной разведки Сомали-4

Неизвестно, кто причастен к взрыву, так как ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

# Теракт # Фотофакт

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