Смертник устроил взрыв в чайной лавке недалеко от штаб-квартиры национальной разведки Сомали

Новости Сомали. Пять человек погибли, несколько пострадали при взрыве, который устроил террорист-смертник в чайной лавке в столице страны Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку трагедия произошла недалеко от штаб-квартиры национальной разведки, полиция выясняет, кто был мишенью террориста – мирные жители или сотрудники госбезопасности.