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Смертельное ДТП в Казахстане. На дороге столкнулись три автобуса и несколько легковых авто

26 марта 2019 08:50
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Новости Казахстана. Смертельное ДТП произошло в столице Казахстана. На дороге столкнулись три маршрутных автобуса и несколько легковых авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертельное ДТП в Казахстане. На дороге столкнулись три автобуса и несколько легковых авто-1

В результате аварии погибли два человека. Около 30 граждан получили различные травмы. Пострадавших с места ЧП доставили в ближайшие больницы. Район происшествия оцеплен. Правоохранители пытаются установить причины аварии.

Смертельное ДТП в Казахстане. На дороге столкнулись три автобуса и несколько легковых авто-4

Смертельное ДТП в Казахстане. На дороге столкнулись три автобуса и несколько легковых авто-6

# Авария # Фотофакт

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