Смертельное ДТП в Казахстане. На дороге столкнулись три автобуса и несколько легковых авто

Новости Казахстана. Смертельное ДТП произошло в столице Казахстана. На дороге столкнулись три маршрутных автобуса и несколько легковых авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Смертельное ДТП произошло в столице Казахстана. На дороге столкнулись три маршрутных автобуса и несколько легковых авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате аварии погибли два человека. Около 30 граждан получили различные травмы. Пострадавших с места ЧП доставили в ближайшие больницы. Район происшествия оцеплен. Правоохранители пытаются установить причины аварии.