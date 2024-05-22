Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо – открытый политический террор против оппонентов со стороны глобалистских тоталитарно-либеральных элит, пишет РИА Новости.

Служба внешней разведки России сообщает, что есть данные, свидетельствующие о росте раздражения со стороны властей США и Евросоюза в отношении изменений геополитических реалий и укрепления позиций национально ориентированных политсил.

Глобалистским тоталитарно-либеральным элитам становится сложно «цивилизованными методами» поддерживать свою гегемонию, поэтому они переходят к методам, направленным на запугивание «инакомыслящих», – сказано в заявлении пресс-бюро СВР.